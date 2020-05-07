У владельца "Спартака" Леонида Федуна диагностирован коронавирус COVID-19. Бизнесмен доставлен в больницу, где проходит лечение.
"Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Федун является вице-президентом "Лукойла". В его активе 9,28% акций нефтяной компании.
За последние сутки в России был выявлен 11 231 случай заражения коронавирусом. Всего инфицированных COVID-19 более 177 тыс. человек.
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