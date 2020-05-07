Владелец "Спартака" Федун доставлен в больницу с коронавирусом

У владельца "Спартака" Леонида Федуна диагностирован коронавирус COVID-19. Бизнесмен доставлен в больницу, где проходит лечение.

"Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Федун является вице-президентом "Лукойла". В его активе 9,28% акций нефтяной компании.

Коронавирус в России

За последние сутки в России был выявлен 11 231 случай заражения коронавирусом. Всего инфицированных COVID-19 более 177 тыс. человек.