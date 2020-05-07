Плющенко рассказал о задачах Трусовой на новом месте

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о задачах в работе с Александрой Трусовой. Ранее стало известно, что 15-летняя рекордсменка мира покинула группу Этери Тутберидзе и с нового сезона будет тренироваться в группе Плющенко.

"Что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде", — заявил тренер в интервью Sport24.

Также Плющенко отметил, что для него это главный вызов в тренерской карьере. По словам бывшего фигуриста, для работы с Трусовой он отказался от многих ледовых шоу.

"Это спортсменка уже с мировым именем. Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7", — заявил Плющенко.

Карьера Александры Трусовой

Трусова в сезоне-2019/20 впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:

этапы Гран-при (Россия, Канада) — 1-е место;

финал Гран-при — 3-е место;

чемпионат России — 3-е место;

чемпионат Европы — 3-е место.

В юниорской карьере Трусова два сезона была на первых ролях. Она выиграла все соревнования, в которых участвовала, кроме финала Гран-при сезона-18/19, уступив Алене Косторной.