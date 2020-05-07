КХЛ не смогла определить чемпиона в сезоне-2019/20

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу итогов сезона-2019/20. Организация не смогла определить чемпиона в связи с тем, что не был доигран Кубок Гагарина.

Из-за пандемии коронавируса Кубок Гагарина был остановлен перед стартом второго раунда. Участие в четвертьфинальных сериях должны были принять:

"Ак Барс";

"Барыс";

"Динамо" (Москва);

"Йокерит";

"Салават Юлаев";

"Сибирь";

СКА;

ЦСКА.

"В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует", — говорится в заявлении Лиги.

Кубок Континента

Таким образом, единственным трофеем, который был разыгран в сезоне, остаётся Кубок Континента. Приз вручается победителю регулярного чемпионата. Им в сезоне-2019/20 стал московский ЦСКА.