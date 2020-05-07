Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу итогов сезона-2019/20. Организация не смогла определить чемпиона в связи с тем, что не был доигран Кубок Гагарина.
Из-за пандемии коронавируса Кубок Гагарина был остановлен перед стартом второго раунда. Участие в четвертьфинальных сериях должны были принять:
"В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует", — говорится в заявлении Лиги.
Таким образом, единственным трофеем, который был разыгран в сезоне, остаётся Кубок Континента. Приз вручается победителю регулярного чемпионата. Им в сезоне-2019/20 стал московский ЦСКА.
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