Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах на будущее. Девушка заявила, что попробует отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Ранее Туктамышева, которая является чемпионкой мира 2015 года, не смогла попасть на Игры в Сочи и Пхенчхане. Елизавета считает, что с третьего раза у неё может получиться.
"Еще один заход точно будет, то есть максимально усиленный заход (смеется)! Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Но я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось", — приводит РИА "Новости" слова Туктамышевой.
Кроме того, Туктамышева рассказала об отношении к откровенным фотосессиям. Девушка во время одного из показательных номеров под песню Бритни Спирс Toxic сняла с себя верх костюма и осталась в нижнем белье.
"Я бы согласилась. Сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все на обложку журнала", — заявила Туктамышева.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.