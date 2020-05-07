Туктамышева готова к Олимпиаде и откровенным фотосессиям

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах на будущее. Девушка заявила, что попробует отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Ранее Туктамышева, которая является чемпионкой мира 2015 года, не смогла попасть на Игры в Сочи и Пхенчхане. Елизавета считает, что с третьего раза у неё может получиться.

"Еще один заход точно будет, то есть максимально усиленный заход (смеется)! Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Но я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось", — приводит РИА "Новости" слова Туктамышевой.

Туктамышева готова к "ню"

Кроме того, Туктамышева рассказала об отношении к откровенным фотосессиям. Девушка во время одного из показательных номеров под песню Бритни Спирс Toxic сняла с себя верх костюма и осталась в нижнем белье.