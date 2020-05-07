Газета The New York Post опубликовала рейтинг "спортивных лиц" Нью-Йорка. В список вошли 10 спортсменов из разных команд по бейсболу, баскетболу, хоккею и американскому футболу.
В первой десятке — форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Он является единственным хоккеистом в рейтинге. Россиянин переехал в Нью-Йорк перед этим сезоном. В 69 матчах за команду он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи.
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