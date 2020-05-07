Панарин попал в рейтинг лучших спортсменов Нью-Йорка

Газета The New York Post опубликовала рейтинг "спортивных лиц" Нью-Йорка. В список вошли 10 спортсменов из разных команд по бейсболу, баскетболу, хоккею и американскому футболу.

В первой десятке — форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Он является единственным хоккеистом в рейтинге. Россиянин переехал в Нью-Йорк перед этим сезоном. В 69 матчах за команду он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи.

Топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка: