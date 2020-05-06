Канцлер Германии Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов сообщила, что была достигнута договорённость о возвращении футбола на стадионы. Точная дата не названа, но глава правительства заявила, что Бундеслига возобновится во второй половине мая.
"Бундеслига может со второй половины мая возобновить игры при выполнении согласованных и опробованных правил", — приводит Bild слова Меркель.
Ранее сообщалось, что Немецкая футбольная лига запланировала возобновление чемпионата на 15 мая. Позже появилась информация о возвращении футбола с 22-го или 29-го числа.
Решение о рестарте чемпионата будет принято на общем заседании лиги в четверг. Матчи турнира будут проходить без зрителей. Кроме того, клубы будут обязаны выполнять строгие правила изоляции.
Так, на стадионе будет присутствовать ограниченное количество персонала. Кроме того, футболисты будут проходить постоянные тесты на коронавирус.
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