Вместе с Трусовой от Тутберидзе ушёл тренер Розанов

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что с нового сезона в его академии будет работать тренер Сергей Розанов. Ранее он сотрудничал с Этери Тутберидзе.

Сегодня стало известно, что в группу Плющенко перешла 15-летняя фигуристка, рекордсменка в произвольной программе Александра Трусова. Информацию подтвердил сам Плющенко.