Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что с нового сезона в его академии будет работать тренер Сергей Розанов. Ранее он сотрудничал с Этери Тутберидзе.
Сегодня стало известно, что в группу Плющенко перешла 15-летняя фигуристка, рекордсменка в произвольной программе Александра Трусова. Информацию подтвердил сам Плющенко.
"Также ко мне перешел Сергей Розанов, будем работать в одной команде. Сережа очень серьезный специалист, он сделал огромную работу со спортсменами, и я очень рад такому взвешенному и правильному решению с его стороны", — заявил Плющенко в интервью ТАСС.
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