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Источник Правда.Ру

В семье Трусовой отреагировали на информацию о переходе к Плющенко

Спорт » Фигурное катание

Вячеслав Трусов, отец фигуристки Александры Трусовой, не стал комментировать информацию об уходе спортсменки из группы тренера Этери Тутберидзе. Ранее источники Sport24 сообщили о том, что 15-летняя рекордсменка мира в новом сезоне будет заниматься у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По информации RT, Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе. Сейчас специалист находится в США с семьёй.

На карантине без комментариев

Вячеслав Трусов отметил, что во время карантина не может ничего комментировать.

"Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать? Мы сидим дома. Ничего не комментируем", — заявил Вячеслав в комментарии "СЭ".

Переход может состояться после 1 июня

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что не получали документов о переходе спортсменки к другому тренеру. Вопрос может быть решён 1 июня.

"Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня", — говорится в заявлении федерации.

Тутберидзе найдёт замену Трусовой

По мнению известного тренера Татьяны Тарасовой, в группе Тутберидзе найдут замену Трусовой.

"У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея", — заявила Тарасова в комментарии "Чемпионату".

Также Тарасова отметила, что Плющенко в случае перехода необходимо будет взять серьёзную ответственность на себя.

"Евгений взял под своё тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось", — сказала Тарасова.

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Темы евгений плющенко фигурное катание татьяна тарасова этери тутберидзе александра трусова
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