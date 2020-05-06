Российская фигуристка Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе. В новом сезоне она будет заниматься у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает Sport24.
По сведениям источника, Трусова приняла такое решение из-за нехватки внимания со стороны тренерского штаба. Сейчас сама Тутберидзе находится в США вместе с семьёй и не всегда выходит на связь со спортсменками.
Кроме того, Трусовой не понравилось поведение хореографа Даниила Глейхенгауза. Спортсменка считает, что фавориткой в группе является Анна Щербакова, которой уделяют больше внимания при постановке программ.
Ранее СМИ называли причиной ухода Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру именно Глейхенгауза. Девушке не понравилось, что во время Олимпиады-2018 больше внимания уделяли Алине Загитовой.
По сведениям журналистов, Трусова будет заниматься у тренера Александра Волкова, который был первым для спортсменки после переезда в Москву. Сейчас он сотрудничает с Плющенко.
Сам Плющенко не подтвердил, но и не опроверг информацию о переходе Трусовой.
"Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два", — заявил олимпийский чемпион на просьбу Sport24 дать комментарий по поводу спортсменки.
15-летняя Трусова является обладательницей рекорда в произвольной программе. Девушка выполняет по четыре-пять четверных прыжков.
Сезон-2019/20 стал для Трусовой первым во взрослом катании. Она выиграла этапы "Гран-при" в России и Канаде, но уступила Щербаковой и Алёне Косторной на трёх крупных соревнованиях:
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