Хорхелина Кардосо, жена футболиста "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, рассказала о жизни в Англии. Аргентинец провёл сезон-2014/15 в "Манчестер Юнайтед", после чего перебрался в Париж
Сообщалось, что Ди Мария согласился на переход в "МЮ" из "Реала", получив зарплату в два раза выше, чем в Мадриде. Это подтвердила жена футболиста, назвав свою семью "наёмниками".
Кардосо сообщила, что ей не нравилась жизнь в Англии и она была против перехода в "МЮ", но согласилась из-за крупной суммы, которую получила её семья.
"Мы бывали в гостях у семьи Агуэро, когда у Анхеля были выходные. Я видела жизнь там. Это было ужасно, просто ужасно.
Это просто дыра. Мне вообще ничего не нравилось там. В Англии ужасная еда, а женщины тощие, чопорные, такие странные. Я выходила в магазин с хвостом на голове, а они обязательно были накрашены.
Ты идёшь по улице и думаешь, возможно, тебя хотят убить. Когда мы решились на уход из "МЮ", я сказала, что готова переехать в любую страну, но только не оставаться в Англии", — приводит Goal слова Кардосо.
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