Жена Ди Марии назвала Англию дырой

Хорхелина Кардосо, жена футболиста "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, рассказала о жизни в Англии. Аргентинец провёл сезон-2014/15 в "Манчестер Юнайтед", после чего перебрался в Париж

Сообщалось, что Ди Мария согласился на переход в "МЮ" из "Реала", получив зарплату в два раза выше, чем в Мадриде. Это подтвердила жена футболиста, назвав свою семью "наёмниками".

Кардосо сообщила, что ей не нравилась жизнь в Англии и она была против перехода в "МЮ", но согласилась из-за крупной суммы, которую получила её семья.