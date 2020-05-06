Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что агентство не получило от WADA список 298 спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Нарушения были выявлены в результате перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.
WADA 30 апреля передало данные 28 международным федерациям. Российская сторона их не получила.
"РУСАДА пока не получало от WADA списки спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил на основании базы LIMS. Но я думаю, что с течением времени мы такую информацию получим", — приводит ТАСС слова Пахноцкой.
В декабре 2019 года WADA применило санкции к России. Агентство утверждает, что нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и той, которую организации предоставил беглый информатор Григорий Родченков.
В результате WADA вынесло решение о запрете на проведение соревнований на территории РФ и участие команды России в крупных турнирах на четыре года.
Решение WADA было опротестовано в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.