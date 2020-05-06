WADA закрыло информацию о 298 допинговых делах от России

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что агентство не получило от WADA список 298 спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Нарушения были выявлены в результате перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

WADA 30 апреля передало данные 28 международным федерациям. Российская сторона их не получила.

"РУСАДА пока не получало от WADA списки спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил на основании базы LIMS. Но я думаю, что с течением времени мы такую информацию получим", — приводит ТАСС слова Пахноцкой.

Санкции WADA

В декабре 2019 года WADA применило санкции к России. Агентство утверждает, что нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и той, которую организации предоставил беглый информатор Григорий Родченков.

В результате WADA вынесло решение о запрете на проведение соревнований на территории РФ и участие команды России в крупных турнирах на четыре года.

Решение WADA было опротестовано в Спортивном арбитражном суде (CAS).