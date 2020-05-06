Головин останется в России как минимум до июня

Футболист "Монако" Александр Головин в мае останется в России. Ранее предполагалось, что полузащитник вернётся в клуб 11 мая. Из-за досрочного завершения чемпионата Франции монегаски разрешили игроку остаться дома, сообщает "СЭ".

23-летний полузащитник отправится в Монако в июне. Тогда в клубе начнётся первый сбор перед новым сезоном.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Головин попал в сборную сезона в чемпионате Франции. Она была составлена изданием L'Equipe совместно с телеканалом beINsports.