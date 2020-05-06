Один из болельщиков приобрёл частный урок хоккея с форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным за 38 тыс. долларов. Деньги будут переданы благотворительному фонду, который помогает пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает Bleacher Report.
В апреле бизнесмен Майкл Рубин призвал спортсменов присоединится к акции по сбору средств. Овечкин предложил свои услуги. Человек, который купил урок, получит:
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