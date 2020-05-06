Стадион ЦСКА "ВЭБ Арена" станет домом для "Почты России". Компания арендует у корпорации "ВЭБ.РФ" офисные помещения, которые позволят поместить сотрудников из четырёх зданий в одном месте.
Стоимость годовой аренды составит 1,5 млрд рублей, сообщает РБК. Площадь арендуемых помещений составит около 37 тыс. квадратных метров. Проект договора с ВЭБ был одобрен на заседании руководства "Почты России" 28 апреля 2020 года.
В "ВЭБ.РФ" рассчитывают, что "Почта России" надолго станет основным арендатором недвижимости на стадионе. Это создаст гарантированный денежный поток для клуба.
Ранее "ВЭБ.РФ" приобрела 77% акций ЦСКА. Армейский клуб в 2013 году взял кредит у ВЭБ в размере 240 млн долларов. Ценные бумаги пошли госкорпорации в счёт долга.
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