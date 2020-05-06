"Почта России" заплатит 1,5 млрд за аренду офиса на стадионе ЦСКА

Стадион ЦСКА "ВЭБ Арена" станет домом для "Почты России". Компания арендует у корпорации "ВЭБ.РФ" офисные помещения, которые позволят поместить сотрудников из четырёх зданий в одном месте.

Стоимость годовой аренды составит 1,5 млрд рублей, сообщает РБК. Площадь арендуемых помещений составит около 37 тыс. квадратных метров. Проект договора с ВЭБ был одобрен на заседании руководства "Почты России" 28 апреля 2020 года.

В "ВЭБ.РФ" рассчитывают, что "Почта России" надолго станет основным арендатором недвижимости на стадионе. Это создаст гарантированный денежный поток для клуба.

Ранее "ВЭБ.РФ" приобрела 77% акций ЦСКА. Армейский клуб в 2013 году взял кредит у ВЭБ в размере 240 млн долларов. Ценные бумаги пошли госкорпорации в счёт долга.