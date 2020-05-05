Российский хоккеист Григорий Денисенко подписал соглашение с клубом НХЛ "Флорида Пантерз". Форвард согласился на трёхлетний контракт новичка, сообщает пресс-служба клуба.
Денисенко был выбран "Флоридой" в первом раунде драфта НХЛ в 2018 году.
19-летний нападающий является воспитанником ярославского "Локомотива". За эту команду до последнего времени выступал в КХЛ.
В составе "Локомотива" провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и сделал 8 результативных передач.
Нападающий выступал в юношеских и молодёжной сборной. На двух последних молодёжных чемпионатах мира (МЧМ) провёл 14 матчей, забросив 7 шайб и сделав 11 передач.
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