Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Полузащитник "Слуцка" Юрий Тетеренко рассказал о том, как обстоят дела с пандемией коронавируса в Белоруссии. По его словам, среди команд или в его городе никакой паники из-за COVID-19 нет.

Тетеренко отметил, что футболисты по началу ожидали остановки Высшей лиги, но затем привыкли выступать в условиях пандемии. Игроки "Слуцка" сейчас живут на базе и ни с кем не контактируют.

"Честно говоря, я мало слежу за ситуацией с коронавирусом в Слуцке. В нашей команде все здоровы, и в городе нет паники относительно этого, все живут повседневной жизнью. Некоторые ходят в масках, некоторые — нет. Я даже думаю, что большинство людей обходятся без них, надевают только в магазинах", — заявил Тетеренко в интервью SportArene.

"Слуцк" — лидер чемпионата

Команда из 60-тысячного города Минской области лидирует в чемпионате Белоруссии.

В семи турах "Слуцк" набрал 16 очков.

Команда играет на стадионе, который вмещает менее 2 тысяч человек.

Коронавирус в Белоруссии