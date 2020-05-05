Полузащитник "Слуцка" Юрий Тетеренко рассказал о том, как обстоят дела с пандемией коронавируса в Белоруссии. По его словам, среди команд или в его городе никакой паники из-за COVID-19 нет.
Тетеренко отметил, что футболисты по началу ожидали остановки Высшей лиги, но затем привыкли выступать в условиях пандемии. Игроки "Слуцка" сейчас живут на базе и ни с кем не контактируют.
"Честно говоря, я мало слежу за ситуацией с коронавирусом в Слуцке. В нашей команде все здоровы, и в городе нет паники относительно этого, все живут повседневной жизнью. Некоторые ходят в масках, некоторые — нет. Я даже думаю, что большинство людей обходятся без них, надевают только в магазинах", — заявил Тетеренко в интервью SportArene.
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