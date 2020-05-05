L'Equipe совместно с телеканалом beINsports составил сборную сезона в чемпионате Франции. Ранее было принято решение о досрочном завершении Лиги 1. Чемпионом объявлен "ПСЖ", в Лигу чемпионов попали "Марсель" и "Ренн".
Экспертом при составлении сборной сезона выступил бывший футболист и тренер Луис Фернандес.
В сборную попал полузащитник "Монако" Александр Головин. В этом сезоне он провёл 30 матчей в составе клуба, в которых забил 3 гола.
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