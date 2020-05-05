Российский биатлонист Алексей Волков заявил, что ожидал решения по лишению эстафетной команды золота Олимпиады-2014. Ранее из-за подозрения на использование допинга Евгением Устюговым МОК аннулировал результат россиян.
Волков и Устюгов вместе с Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным опередили в гонке Германию, Австрию и Норвегию. Российские биатлонисты подали апелляцию в CAS.
"В свете всего происходящего и постоянного давления на нашу страну, которое имело место на протяжении последних лет, я ждал подобного. Что история не закончена и что в любой момент те или иные санкции могут коснуться каждого.
То есть психологически после отстранения, а точнее, неприглашения многих российских атлетов на Олимпиаду в Корею я был готов к любому повороту событий. В 2018-м переживал сильно, сейчас уже, скажем так, мудрости набрался", — заявил Волков в интервью RT.
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