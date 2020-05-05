Футболистка сборной США Меган Рапино провела прямой эфир в Instagram с кандидатом в президенты от демократической партии Джо Байденом. Девушка заявила, что готова стать вице-президентом страны в том случае, если Байден выиграет выборы.
Выборы должны состояться 3 ноября. Соперником Байдена будет кандидат от республиканской партии и нынешний президент США Дональд Трамп.
"Не хотела бы ставить вас в неловкое положение, но я готова играть в футбол и заниматься политикой. Если у вас ещё нет вице-президента, то я готова пройти собеседование. Внесите это в своё расписание", — заявила Рапино.
34-летняя Рапино провела 168 матчей в составе сборной США, в которых забила 52 гола. Вместе с командой она выиграла:
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