Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Убайдула Османов, друг Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил о том, что отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был доставлен в больницу. 57-летнего тренера отправили спецрейсом из Дагестана в Москву.

Ранее сообщалось, что у Абдулманапа выявили пневмонию. О результатах теста на коронавирус COVID-19 ничего неизвестно.

По словам Османова, мужчине внезапно стало плохо. Друг Абдулманапа предположил, что у него проблемы с сердцем.

"Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, всё было хорошо, говорил, что идёт на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем", — заявил Османов в интервью "РИА Дагестан".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

ufc хабиб нурмагомедов смешанные единоборства абдулманап нурмагомедов
Последние материалы
Сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взятки
Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Депутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения
Италия откроется для туристов до конца года
В Киеве не будут отмечать День Победы
Как наладить и сохранить грудное вскармливание
Депутат Госдумы сообщил об опасности вышек 5G для россиян
В Калининграде более 350 медиков отказались работать во время пандемии
Вратари НХЛ объяснили феномен Овечкина
Отцу Нурмагомедова стало хуже. Его доставили спецбортом в Москву
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Любовь Степушова Супердержава на глиняных ногах: США провалили тест на пандемию Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Лукашенко позвал всех глав государств на парад Победы в Минск
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Названа главная идея фильма "Шугалей"
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Житель Пятигорска предлагает "посадить губернатора на МРОТ"
Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось локализовать все пожары
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ