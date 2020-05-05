Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Убайдула Османов, друг Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил о том, что отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был доставлен в больницу. 57-летнего тренера отправили спецрейсом из Дагестана в Москву.

Ранее сообщалось, что у Абдулманапа выявили пневмонию. О результатах теста на коронавирус COVID-19 ничего неизвестно.

По словам Османова, мужчине внезапно стало плохо. Друг Абдулманапа предположил, что у него проблемы с сердцем.