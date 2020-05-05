Убайдула Османов, друг Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил о том, что отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был доставлен в больницу. 57-летнего тренера отправили спецрейсом из Дагестана в Москву.
Ранее сообщалось, что у Абдулманапа выявили пневмонию. О результатах теста на коронавирус COVID-19 ничего неизвестно.
По словам Османова, мужчине внезапно стало плохо. Друг Абдулманапа предположил, что у него проблемы с сердцем.
"Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, всё было хорошо, говорил, что идёт на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем", — заявил Османов в интервью "РИА Дагестан".
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