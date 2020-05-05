Вратари НХЛ Брэйден Холтби и Мэтт Мюррей объяснили, почему большинство бросков нападающего Александра Овечкина достигает своей цели. По их словам, шайба летит по непредсказуемой траектории.
Холтби отметил, что шайба после броска Овечкина набирает очень высокую скорость.
"Шайба летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает крученый мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полета просто сумасшедшая", — приводит слова Холтби пресс-служба НХЛ.
Мюррей сравнил бросок Овечкина с крученой подачей в бейсболе.
"Его бросок похож на крученую подачу в бейсболе, возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полете, сантиметров на 30-40, или летит бабочкой", — отметил Мюррей.
Овечкина называют претендентом на то, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
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