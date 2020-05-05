Канцлер Германии Ангела Меркель 6 мая проведёт видеоконференцию с министрами по поводу выхода из режима ограничений. Одним из вопросов станет возобновление спортивных мероприятий в условиях пандемии коронавируса, сообщает Reuters.
Ожидается, что правительство Германии согласует возвращение Бундеслиги с 15 мая при выполнении двух условий:
Последние матчи в Германии состоялись 8 марта. Последний тур Бундеслиги был запланирован как раз на 15 мая.
Командам необходимо провести по 9-10 игр. 26-й тур может начаться матчем "Фортуна" — "Падеборн".
На данный момент в Германии зафиксировано 166 152 случая заражения.
Количество выявленных случаев уменьшается каждый день на протяжении месяца. 4 мая было зафиксировано 488 новых заражений, что соответствует показателям начала пандемии в марте.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.