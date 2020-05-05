Меркель может объявить о возвращении Бундеслиги с 15 мая

Канцлер Германии Ангела Меркель 6 мая проведёт видеоконференцию с министрами по поводу выхода из режима ограничений. Одним из вопросов станет возобновление спортивных мероприятий в условиях пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ожидается, что правительство Германии согласует возвращение Бундеслиги с 15 мая при выполнении двух условий:

матчи будут проходить без зрителей;

команды будут играть по специальному протоколу с соблюдением всех мер предосторожности.

Приостановка Бундеслиги

Последние матчи в Германии состоялись 8 марта. Последний тур Бундеслиги был запланирован как раз на 15 мая.

Командам необходимо провести по 9-10 игр. 26-й тур может начаться матчем "Фортуна" — "Падеборн".

Коронавирус в Германии

На данный момент в Германии зафиксировано 166 152 случая заражения.

Активных случаев — 24 059.

Выздоровели 135 100 человек.

Погибших 6 993 человека.

Количество выявленных случаев уменьшается каждый день на протяжении месяца. 4 мая было зафиксировано 488 новых заражений, что соответствует показателям начала пандемии в марте.