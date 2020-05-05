Глава UFC рассказал о безумных богатствах Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show оценил вероятность проведения реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В октябре 2018 года россиянин победил ирландца в четвёртом раунде удушающим приёмом.

Макгрегор сразу после боя сообщил о желании провести реванш, но представители команды Хабиба неоднократно сообщали о том, что бой вряд ли возможен. По мнению Уайта, реванш не состоится из-за того, что Нурмагомедову не нужны деньги.

Американец заявил, что Хабиб безумно богат и может вообще не выходить больше в октагон.

"Реванш с Макгрегором? Дело в том, что люди не понимают: Хабиб невероятно, просто безумно богат. Ему не нужны деньги. Он может больше не драться, если захочет", — заявил Уайт.

В апреле должен был состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Поединок сорвался из-за ситуации с пандемией коронавируса. Для UFC это была пятая попытка организовать поединок россиянина и американца.