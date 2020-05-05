Шалимов объяснил, почему удалил страницу в Instagram

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов после скандала из-за высказываний о "дармоедах" в Instagram удалил свой аккаунт. Специалист нарвался на шквал негативных комментариев после критики людей, которые жалуются на режим самоизоляции и финансовые проблемы.

Шалимов отметил, что не придаёт этому много значения. Тренер "Ахмата" заявил, что 5 мая возвращается к работе и полностью забудет об этой ситуации.

"Только что я полностью удалил Instagram. Потому что 5 мая я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неё забуду уже завтра, если не сегодня вечером", — заявил Шалимов в комментарии MetaRatings.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что болельщики призвали главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова с поста главного тренера "Ахмата". Команда после 22-х туров идёт на последнем месте в таблице.