Ягудин отреагировал на скандал вокруг семьи Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал свою позицию по скандалу вокруг семьи своего извечного соперника Евгения Плющенко. Ранее журнал StarHit опубликовал сообщение о "психической болезни" сына фигуриста и Яны Рудковской.

В статье говорилось о том, что родители используют жесткие методы воспитания ребёнка. Заметка вызвала большой скандал в мире фигурного катания, а Плющенко пообещал подать иск в суд.

Ягудин высмеял СМИ, которые распространили информацию о том, что японцы требуют выслать Евгению Медведеву в Россию. После этого прошёлся по изданию, рассказавшему о ситуации в семье Плющенко.

"Доблестные СМИ прошлись еще и по ребенку. Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок психически болен исходя из "анонимных источников" — это уже за гранью", — написал Ягудин в Instagram.

По мнению фигуриста, такие сообщения — это способ СМИ выжить в непростое время.