Криштиану Роналду вернулся в Италию

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду на собственном самолёте вернулся из Португалии в Италию. Лайнер с семьёй форварда на борту приземлился в Турине 4 мая вечером, сообщает Record.

Роналду будет обязан пройти двухнедельный карантин. "Ювентус" может возобновить тренировки по строгому регламенту с 18 мая.

Роналду в "Ювентусе"

Туринская команда должна провести 12 матчей до завершения сезона. "Ювентус" лидирует в турнирной таблице, опережая "Лацио" и "Интер".