Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду на собственном самолёте вернулся из Португалии в Италию. Лайнер с семьёй форварда на борту приземлился в Турине 4 мая вечером, сообщает Record.
Роналду будет обязан пройти двухнедельный карантин. "Ювентус" может возобновить тренировки по строгому регламенту с 18 мая.
Туринская команда должна провести 12 матчей до завершения сезона. "Ювентус" лидирует в турнирной таблице, опережая "Лацио" и "Интер".
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