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Смолов прибыл в Испанию и рассказал о дальнейших планах

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов вечером 4 мая прибыл в Испанию. Из России футболист добрался на частном самолёте, сообщает TV Galicia.

Футболист по прибытии дал интервью местному телеканалу, в котором заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Сельте". Клуб был в курсе временного отсутствия Смолова в Испании, поэтому никаких проблем у него не будет. Необходимо только пройти двухнедельный режим самоизоляции, чтобы с 18 мая иметь возможность тренироваться вместе с командой.

Смолов в "Сельте"

30-летний Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды с января. Он провёл шесть матчей за команду, в которых забил один гол, — "Реалу" на выезде (2:2).

Командам в чемпионате Испании необходимо провести ещё 11 туров. Ожидается, что турнир возобновится в начале июня.

  • Аренда Смолова действует до завершения сезона-2019/20.
  • После завершения контракта "Сельта" имеет право выкупить контракт россиянина.
  • По оценке transfermarkt, стоимость Смолова составляет 7 млн евро.
Темы футбол фк сельта федор смолов
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