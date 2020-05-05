Смолов прибыл в Испанию и рассказал о дальнейших планах

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов вечером 4 мая прибыл в Испанию. Из России футболист добрался на частном самолёте, сообщает TV Galicia.

Футболист по прибытии дал интервью местному телеканалу, в котором заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Сельте". Клуб был в курсе временного отсутствия Смолова в Испании, поэтому никаких проблем у него не будет. Необходимо только пройти двухнедельный режим самоизоляции, чтобы с 18 мая иметь возможность тренироваться вместе с командой.

Смолов в "Сельте"

30-летний Смолов выступает в "Сельте" на правах аренды с января. Он провёл шесть матчей за команду, в которых забил один гол, — "Реалу" на выезде (2:2).

Командам в чемпионате Испании необходимо провести ещё 11 туров. Ожидается, что турнир возобновится в начале июня.