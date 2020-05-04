Президент Сербии заявил о желании провести финал Евролиги и Еврокубка

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что его страна желает провести финалы Евролиги и Еврокубка. Матчи были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы изо всех сил стараемся организовать финалы Евролиги и Кубка Европы, в этих турнирах участвуют сербские клубы "Црвена Звезда" и "Партизан". Мы могли бы принять в отелях около трех тысяч человек в Белграде и Нови-Саде", - цитирует Вучича сербский телеканал Nova.

Евролига

Команды на данный момент провели 28 туров регулярного чемпионата. Участие в турнире принимают три российские команды.

ЦСКА ранее оформил выход в плей-офф.

"Химки" занимают седьмое место.

"Зенит" - аутсайдер турнира.

Еврокубок

Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф.