Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что его страна желает провести финалы Евролиги и Еврокубка. Матчи были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"Мы изо всех сил стараемся организовать финалы Евролиги и Кубка Европы, в этих турнирах участвуют сербские клубы "Црвена Звезда" и "Партизан". Мы могли бы принять в отелях около трех тысяч человек в Белграде и Нови-Саде", - цитирует Вучича сербский телеканал Nova.
Команды на данный момент провели 28 туров регулярного чемпионата. Участие в турнире принимают три российские команды.
Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.