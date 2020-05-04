"Атлетик" и "Реал Сосьедад" провели переговоры по поводу организации финала Кубка Испании. Команды и Королевская федерация футбола Испании (RFEF) договорились сыграть матч в тот момент, когда на стадионе смогут присутствовать зрители.

"Финал Кубка пройдет при болельщиках, а дата встречи будет объявлена позже. У нас всегда было, есть и будет желание проводить финальные матчи в присутствии фанатов. Это то, что всем нравится больше всего.

В то же время "Сосьедад", "Атлетик" и Королевская федерация футбола Испании хотят гарантировать, что статус матча будет официальным. Мы направили соответствующий запрос в Королевскую федерацию футбола Испании", — говорится в заявлении "Атлетика".