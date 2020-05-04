На Первом канале ничего не знают о трансляциях матчей РПЛ

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил, что не получал предложение о показе матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее сообщалось, что клубы РПЛ хотят организовать трансляции на Первом канале, НТВ и "Матч ТВ" для сохранения аудитории болельщиков.

По замыслу владельцев команд, бесплатные трансляции могут помочь сохранить рекламные контракты и завести новые. Сезон может возобновиться 21 или 28 июня.

"Газпром-Медиа" как правообладатель контракта на показ матчей чемпионата России по футболу к нам не обращался", — сказал Файфман в интервью РИА "Новости".

Также существует вероятность того, что сезон будет завершён досрочно, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится.