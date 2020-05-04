Тренер "Ахмата" Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, зачем назвал людей, критикующих режим самоизоляции, дармоедами. Ролик, который опубликовал специалист в Instagram, вызвал громкий скандал в Сети. Болельщики даже предложили главе Чечни Рамзану Кадырову уволить Шалимова с поста главного тренера команды.

Шалимов позже удалил видео, но от гневных комментариев это его не спасло. В интервью Sport24 тренер заявил, что видео было шуткой, а имел в виду он не всех людей, а только своих футболистов.

"Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу", — заявил Шалимов.

Шалимов в "Ахмате"

Шалимов возглавил грозненскую команду в сентябре 2019 года. По словам Василия Уткина, его зарплата в клубе составляет 500 тыс. долларов за сезон.

После прихода Шалимова "Ахмат" провёл 11 матчей в чемпионате РПЛ. Команда набрала 11 очков и после 22-го тура опустилась на последнее место в таблице.