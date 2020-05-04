Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на год

Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке перенесен на 2022 год, сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (FINA). Новые даты турнира — 13-19 мая 2022 года.

Решение связано с тем, что Олимпиада-2020 в Токио перенесена на лето 2021 года. В Японии заявили, что не могут провести в одни год два крупных турнира.

"После обсуждения с заинтересованными сторонами и полученных от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение создаст наилучшие условия для всех участников чемпионата", — сказал президент FINA Хулио Маглионе.

Чемпионат мира по водным видам спорта

На чемпионате мира-2019 в корейском Кванджу были разыграны комплекты наград в таких видах, как:

плавание (42 комплекта медалей);

прыжки в воду (13);

синхронное плавание (10);

плавание на открытой воде (7);

хай-дайвинг (2);

водное поло (2).

Россияне завоевали 30 наград на этом турнире — 12 золотых, 11 серебряных, 7 бронзовых. В медальном зачёте команда заняла третье место вслед за Китаем и США.