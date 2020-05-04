"Барселона" продлит контракт с Месси и отпустит Ракитича с Видалем

"Барселона" в летнее трансферное окно сосредоточится на продлении контрактов с футболистами. Главная цель каталонского клуба — соглашение с Лионелем Месси.

Договор с аргентинцем заканчивается летом 2021 года, поэтому уже в январе он может вступить в переговоры с другими клубами. "Барса" не хочет допустить того, чтобы на Месси вышли конкуренты, поэтому предложит новое соглашение уже летом, сообщает Marca.

Вместе с тем двух игроков "Барселона" отпустит. Не будут продлены контракты с Иваном Ракитичем и Артуро Видалем.

Что с Неймаром?

По информации СМИ, Неймар хочет возвращения в Каталонию настолько, что готов пойти на значительное снижение зарплаты. "ПСЖ" в свою очередь не будет противиться трансферу форварда, но просит за него 150 млн евро.

Пока непонятно, может ли "Барселона" из-за ситуации с коронавирусом заплатить такую сумму. В 2017 году каталонцы получили за Неймара 222 млн евро.