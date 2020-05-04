Эмблема ЦСКА вошла в десятку лучших в голосовании Marca

Испанское издание Marca завершило опрос на лучшую эмблему футбольного клуба. Участие в голосовании приняли более 14 млн человек. Выбор проходил около недели, а участие приняли 50 логотипов.

Московский ЦСКА занял девятое место в голосовании. За армейцев голоса отдали около 43 тыс. болельщиков.

Выиграл голосование клуб "Раджа Касабланка" из Марокко, за который проголосовали более 3 млн человек. Первая десятка выглядит так:

"Раджа Касабланка" (Марокко). "Аль-Ахли" (Египет). "Флуминенсе" (Бразилия). "Реал" (Испания). "Фенербахче" (Турция). "Ливерпуль" (Англия). "Барселона" (Испания). "Коло-Коло" (Чили). ЦСКА (Россия). "Бешикташ" (Турция).

Отметим, голосование проходило во второй раз. В прошлом году лучшим стал бразильский "Палмейрас".