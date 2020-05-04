Испанское издание Marca завершило опрос на лучшую эмблему футбольного клуба. Участие в голосовании приняли более 14 млн человек. Выбор проходил около недели, а участие приняли 50 логотипов.
Московский ЦСКА занял девятое место в голосовании. За армейцев голоса отдали около 43 тыс. болельщиков.
Выиграл голосование клуб "Раджа Касабланка" из Марокко, за который проголосовали более 3 млн человек. Первая десятка выглядит так:
Отметим, голосование проходило во второй раз. В прошлом году лучшим стал бразильский "Палмейрас".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.