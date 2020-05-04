Следующий сезон в английском футболе может пройти без зрителей

Матчи чемпионата Англии по футболу не только в этом, но и в следующем сезоне могут пройти без зрителей. В Английской премьер-лиге (АПЛ) считают, что футбол вернётся к нормальной жизни только тогда, когда будет найдена вакцина от коронавируса COVID-19.

Многие эксперты утверждают, что вакцину могут начать производить в середине следующего года. До этого момента нахождение зрителей на стадионе не представляется возможным, утверждает Times.

В пятницу состоится голосование по поводу оставшейся части сезона-2019/20. Предполагается, что завершение сезона может пройти на нейтральных полях с соблюдением строгих правил.

В чемпионате Англии командам необходимо провести по 9-10 матчей. В таблице с большим отрывом лидирует "Ливерпуль", который может завоевать первое за 30 лет чемпионство.