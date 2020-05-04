Армия фанатов в Японии не смогла защитить российскую фигуристку Евгению Медведеву от хейтеров.
Спортсменка сейчас — с 1 апреля — живет в Японии, где тренируется перед выступлением в ледовом шоу, посвященном 25-летию аниме-сериала "Сейлор Мун".
И с самого первого дня прилета в Страну восходящего солнца ее сопровождают злые комментарии в соцсетях.
Медведева прилетела в страну еще до того, как там был объявлен карантин по коронавирусу.
Но встретили ее весьма недружелюбно:
"Ты не должна приезжать, сейчас это раздражает Японию. Место проведения ледового шоу должно использоваться в медицинских целях"
"Откажись от поездки. Не сейчас. Неужели это непонятно?"
После того как режим ЧС в стране все же объявили, фигуристка не вернулась домой, а осталась в Японии, где, по словам тренера Татьяны Тарасовой, "ей разрешили тренироваться на закрытой базе".
Пользователи соцсетей отреагировали волной негатива:
дескать, понаехали тут и творят что хотят.
На днях в "Инстаграме" Евгении появилось видео, где она танцует на фоне цветущей сакуры. И это в разгар карантина. Настолько жесткого, что власти уничтожают тысячи цветов, лишь бы люди не ходили гулять.
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I miss ice😞🌸❤️ #memoiresofageisha
"Представительница вашей страны Евгения Медведева попала в Японию еще до запрета на въезд, и теперь она в Хатинохэ занимается шопингом. Как можно позволить себе арендовать каток и тренироваться в чужой стране? Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию".
А ведь, казалось бы, совсем недавно, японские фанаты поддерживали Медведеву, защищая от нападок и угроз.
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