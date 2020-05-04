"Заберите ее обратно!" - японцы ополчились на Евгению Медведеву

Армия фанатов в Японии не смогла защитить российскую фигуристку Евгению Медведеву от хейтеров.

Предыстория

Спортсменка сейчас — с 1 апреля — живет в Японии, где тренируется перед выступлением в ледовом шоу, посвященном 25-летию аниме-сериала "Сейлор Мун".

И с самого первого дня прилета в Страну восходящего солнца ее сопровождают злые комментарии в соцсетях.

Чем недовольны японцы и что пишут

Медведева прилетела в страну еще до того, как там был объявлен карантин по коронавирусу.

Но встретили ее весьма недружелюбно:

"Ты не должна приезжать, сейчас это раздражает Японию. Место проведения ледового шоу должно использоваться в медицинских целях" "Откажись от поездки. Не сейчас. Неужели это непонятно?"

После того как режим ЧС в стране все же объявили, фигуристка не вернулась домой, а осталась в Японии, где, по словам тренера Татьяны Тарасовой, "ей разрешили тренироваться на закрытой базе".

Пользователи соцсетей отреагировали волной негатива:

дескать, понаехали тут и творят что хотят.

Нарочно провоцирует?

На днях в "Инстаграме" Евгении появилось видео, где она танцует на фоне цветущей сакуры. И это в разгар карантина. Настолько жесткого, что власти уничтожают тысячи цветов, лишь бы люди не ходили гулять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I miss ice😞🌸❤️ #memoiresofageisha Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)29 Апр 2020 в 2:56 PDT

Наиболее разозленные даже к российскому посольству обратились

"Представительница вашей страны Евгения Медведева попала в Японию еще до запрета на въезд, и теперь она в Хатинохэ занимается шопингом. Как можно позволить себе арендовать каток и тренироваться в чужой стране? Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию".

А ведь, казалось бы, совсем недавно, японские фанаты поддерживали Медведеву, защищая от нападок и угроз.