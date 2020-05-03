В США планируют снять фильм о российском боксере-тяжеловесе Магомеде Абдусаламове.

"Мы хотим описать путь, который он прошёл, в книге. Это будет не автобиографическая книга, а мотивационная. Чтобы она служила мотивацией для людей, которые оказались в тяжёлой ситуации, причём не только в спорте. Книгу мы планируем выпустить в этом году. Поступают предложения снять фильм в Голливуде про это. По сценарию книги такой фильм может выйти", — сообщил Сурхай Сунгуров.