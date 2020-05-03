На сайте футбольного клуба "Крылья Советов" сообщается о том, что тренеры и игроки доставили еду врачам больниц Самары.

Тренеры Сергей Корниленко и Виктор Гаус отправились в Самарскую областную детскую инфекционную больницу, а игроки Владимир Полуяхтов и Егор Голенков повезли подарки в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина.

"С радостью поддержал эту акцию, тем более что сегодня для нас особый праздник — день рождения клуба. В праздники принято дарить подарки, и мы выбрали тех, кому сейчас сложнее всех — врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков "Крыльев" за поддержку, за то, что они всегда с нами", — заявил Полуяхтов.