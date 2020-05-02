Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что обязательно планирует завести детей.

Об этом она рассказала, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram.

"Учитывая, как люблю детей, это 100 000%. Да и опыт есть. С крёстным сыном провела много времени, и племяшек много в семье", — пояснила фигуристка.