Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что обязательно планирует завести детей.
Об этом она рассказала, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram.
"Учитывая, как люблю детей, это 100 000%. Да и опыт есть. С крёстным сыном провела много времени, и племяшек много в семье", — пояснила фигуристка.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.