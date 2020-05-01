Тренер сборной США отстранена за издевательство над гимнастками

Тренер сборной США по спортивной гимнастике Мэгги Хейни получила дисквалификацию на восемь лет. Специалиста признали виновной в издевательстве над спортсменками. Расследование велось на протяжении одного года, сообщает Inside the Games.

Обвинения в адрес Хейни выдвинули семьи четырёх спортсменок. Тренер постоянно кричала и угрожала гимнасткам. Также женщина заставляла выступать их на соревнованиях с травмами.

Хейни — известный тренер в США. Под её руководством Лори Эрнандес завоевала золото на Олимпиаде-2016 в командном зачёте, а также серебро на бревне. Другая ученица Хейни — Райли Маккаскер — завоевала золото чемпионата мира-2018.