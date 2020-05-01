Брагин может стать главным тренером СКА

Питерский СКА запланировал перестановки в тренерском штабе. Подготовку к новому сезону в качестве главного тренера может начать Валерий Брагин, сообщает "Бизнес Online".

Брагин входит в тренерский штаб СКА с января 2020 года. Возглавляет команду в данный момент Алексей Кудашов.

Тренерская карьера Брагина

С 2003 года Брагин работал с юниорскими и молодежными сборными России. Под его руководством команда U-18 выиграла чемпионат мира-2004, а молодёжная — чемпионат мира-2011.

Брагин также работал с такими клубами, как: