На Украине планируют возобновить чемпионат по футболу 30 мая

Украинская премьер-лига (УПЛ) запланировала возобновление футбольного сезона 30 мая. Это произойдёт в том случае, если 11 мая правительство начнёт постепенно снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом.

График возобновления сезона в соцсетях опубликовал директор основного телетранслятора УПЛ Александр Денисов.

График возобновления футбольного сезона на Украине

12-17 мая — проведение тестирования футболистов;

17-29 мая — подготовка команд к рестарту сезона;

30 мая — 24-й тур;

6 июня — 25-й тур;

10 июня — полуфиналы Кубка Украины;

13 июня — 26-й тур;

17 июня — 27-й тур;

19 июня — 28-й тур;

27 июня — 29-й тур;

6 июля — 30-й тур;

10 июля — 31-й тур;

13 июля — 32-й тур;

17 июля — Финал Кубка Украины.

Чемпионат Украины был остановлен после 23-го тура. На момент прекращения игр турнирная таблица в первой шестёрке выглядела так: