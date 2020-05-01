Украинская премьер-лига (УПЛ) запланировала возобновление футбольного сезона 30 мая. Это произойдёт в том случае, если 11 мая правительство начнёт постепенно снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
График возобновления сезона в соцсетях опубликовал директор основного телетранслятора УПЛ Александр Денисов.
Чемпионат Украины был остановлен после 23-го тура. На момент прекращения игр турнирная таблица в первой шестёрке выглядела так:
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.