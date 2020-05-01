Все клубы Серии А проголосовали за рестарт чемпионата

20 клубов Серии А поддержали решение футбольной лиги возобновить сезон. Голосование состоялось во время видеоконференции с основными вещателями чемпионата Sky, DAZN и IMG.

Ранее "Брешия" и "Торино" высказывались за досрочное завершение сезона, но сегодня даже они проголосовали за рестарт. По сведениям Football Italia, на решение клубов повлияла позиция телетрансляторов, которые могут подать в суд в случае завершения сезона сейчас.

Когда возобновится Серия А

Правительство Италии разрешило с 4 мая проводить индивидуальные тренировки, а с 18 мая — групповые занятия. В регионе Эмилия-Романья "Болонье", "Парме", "Сассуло" и СПАЛ разрешили проводить командные тренировки уже с понедельника.

Ожидается, что чемпионат может возобновиться 5 или 12 июня, если другое решение не примет итальянское правительство. Командам необходимо провести по 12-13 матчей.