Кикнадзе обратился к болельщикам "Локомотива" из-за ситуации с Сёминым

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе объяснил свою позицию по поводу назначения главного тренера команды. Ранее в клубе разгорелся скандал — болельщики клуба выступили против гендиректора, который хочет сменить наставника Юрия Сёмина.

Сообщалось, что Кикнадзе провёл переговоры с 40-летним сербским специалистом Марко Николичем. Тренер может возглавить команду после этого сезона.

Кикнадзе отметил, что действует по Уставу клуба, который предполагает, что генеральный директор представляет совету директоров на утверждение кандидатуру главного тренера. Он отметил, что окончательный выбор в пользу одного из кандидатов ещё не сделан.

Юрий Семин - легенда "Локомотива"

Кроме того, Кикнадзе согласился с заявлением болельщиков и назвал Сёмина легендой "Локомотива". Гендиректор отметил, что не ставит под сомнение успехи специалиста.