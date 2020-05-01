Комиссия спортсменов МОК выступила с заявлением по поводу расследования WADA российского допингового дела. Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что в международные федерации были переданы дела 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.
Сообщалось, что данные 145 атлетов были изменены в базе московской антидопинговой лаборатории. Теперь федерации могут рассмотреть дела и применить санкции к россиянам.
Имена подозреваемых не разглашаются. Комиссия спортсменов МОК призвала строго наказать россиян.
"Мы разочарованы, что почти 50% дел не могут быть расследованы должны образом из-за удаления данных или произведенных с ними манипуляций. Мы призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять строгие, своевременные, справедливые меры, чтобы защитить "чистых" спортсменов и очистить спорт", — говорится в заявлении комиссии спортсменов МОК.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.