Комиссия спортсменов МОК призвала строго наказать россиян

Комиссия спортсменов МОК выступила с заявлением по поводу расследования WADA российского допингового дела. Ранее Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что в международные федерации были переданы дела 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Сообщалось, что данные 145 атлетов были изменены в базе московской антидопинговой лаборатории. Теперь федерации могут рассмотреть дела и применить санкции к россиянам.

Имена подозреваемых не разглашаются. Комиссия спортсменов МОК призвала строго наказать россиян.