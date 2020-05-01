Этап "Формулы-1" в Венгрии состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Решение принято после того, как власти страны запретили проведение массовых мероприятий до 15 августа, сообщает пресс-служба гоночной серии.
Гонки должны были пройти с 31 июля по 2 августа, но были перенесены. Сейчас "Формула-1" разрабатывает новый календарь сезона-2020. Планируется провести 15-18 гонок. Старт чемпионата может пройти в Австрии 3 июля.
По плану "Формулы-1" гонки распределятся так:
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.