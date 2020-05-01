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Источник Правда.Ру

Гонки "Формулы-1" в Венгрии не смогут посетить зрители

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Этап "Формулы-1" в Венгрии состоится без зрителей из-за пандемии коронавируса. Решение принято после того, как власти страны запретили проведение массовых мероприятий до 15 августа, сообщает пресс-служба гоночной серии.

Гонки должны были пройти с 31 июля по 2 августа, но были перенесены. Сейчас "Формула-1" разрабатывает новый календарь сезона-2020. Планируется провести 15-18 гонок. Старт чемпионата может пройти в Австрии 3 июля.

По плану "Формулы-1" гонки распределятся так:

  • июль - август: этапы в Европе;
  • сентябрь - октябрь: этапы в Европе и Азии;
  • октябрь - ноябрь: этапы в Азии и Америке;
  • декабрь - этапы на Ближнем Востоке.
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