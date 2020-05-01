"Спартак" расстался с семью хоккеистами

Пресс-служба "Спартака" объявила о том, что клуб не стал продлевать контракты с семью хоккеистами. В следующем сезоне в составе красно-белых не будут выступать:

Фёдор Малыхин;

Денис Кокарев;

Мартиньш Красумс;

Каспарс Даугавиньш;

Иван Вишневский;

Патрик Херсли;

Тобиас Виклунд.

Среди этих игроков более 50 матчей в прошлом сезоне провели Даугавиньш (19 шайб+21 передача), Кокарев (3+7) и Херсли (8+14). Вишневский, Виклунд и Малыхин отыграли по 17 поединков.

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. Клубы могут совершать сделки по переходам хоккеистов перед сезоном-2020/21. Ожидается, что регулярный чемпионат начнётся 2 сентября.