Международная федерация хоккея (IIHF) полностью отменила чемпионат мира по хоккею-2020. Швейцария не будет претендовать на проведение турнира в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IHHF.
Ранее появилась информация о том, что из-за отмены турнира 2020 года могут быть внесены в коррективы чемпионатов мира следующих годов. Швейцарская федерация хоккея из-за экономических трудностей не смогла гарантировать проведение ЧМ годом позже, поэтому полностью отказалась от него.
Таким образом, расписание турниров осталось прежним:
Возможно, Швейцарии достанется турнир в 2026 году. В ближайшее время IIHF проведёт переговоры по этому вопросу.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.