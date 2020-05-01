IIHF подтвердила проведение ЧМ-2021 по хоккею в Минске и Риге

Международная федерация хоккея (IIHF) полностью отменила чемпионат мира по хоккею-2020. Швейцария не будет претендовать на проведение турнира в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IHHF.

Ранее появилась информация о том, что из-за отмены турнира 2020 года могут быть внесены в коррективы чемпионатов мира следующих годов. Швейцарская федерация хоккея из-за экономических трудностей не смогла гарантировать проведение ЧМ годом позже, поэтому полностью отказалась от него.

Таким образом, расписание турниров осталось прежним:

ЧМ-2021 — Минск и Рига;

ЧМ-2022 — Хельсинки и Тампере;

ЧМ-2023 — Сакнт-Петербург;

ЧМ-2024 — Прага и Острава;

ЧМ-2025 — Швеция и Дания (города не названы).

Возможно, Швейцарии достанется турнир в 2026 году. В ближайшее время IIHF проведёт переговоры по этому вопросу.