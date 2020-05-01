Орлов рассказал, как Луческу пытался вернуть в "Зенит" "совок"

Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о том, почему у румынского специалиста Мирчи Луческу не получилось добиться успехов в "Зените". По его словам, на выступления команды повлияла атмосфера в раздевалке.

Луческу после ухода из "Шахтёра" возглавил питерский клуб и тренировал его на протяжении одного сезона. Под его руководством "Зенит" финишировал третьим в чемпионате и дошёл до 1/16 финала Лиги Европы. По итогам сезона-2016/17 контракт с румыном продлён не был.

По словам Орлова, Луческу пытался вернуть в команду "совок". Комментатор сравнил румынского тренера с диктатором Чаушеску.