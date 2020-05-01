Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о том, почему у румынского специалиста Мирчи Луческу не получилось добиться успехов в "Зените". По его словам, на выступления команды повлияла атмосфера в раздевалке.
Луческу после ухода из "Шахтёра" возглавил питерский клуб и тренировал его на протяжении одного сезона. Под его руководством "Зенит" финишировал третьим в чемпионате и дошёл до 1/16 финала Лиги Европы. По итогам сезона-2016/17 контракт с румыном продлён не был.
По словам Орлова, Луческу пытался вернуть в команду "совок". Комментатор сравнил румынского тренера с диктатором Чаушеску.
"Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всё это происходило. Он опять захотел вернуть Совок! Хотя сам вроде бы человек независимый. Но — румын, работал в донецком "Шахтёре"… А менталитет украинской системы — он, по сути, тоже советский.
Команда весёлая, живая — прелесть! А тут раз — и ничего. И такая сумрачная обстановка… Я румына "Тень Чаушеску" называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться", — заявил Орлов в интервью "Чемпионату".
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