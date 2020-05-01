Футболист "Спартака" Баду рассказал о расизме в России

Футболист "Спартака" Малком Баду в интервью немецкому изданию Fussballeck рассказал о проявлениях расизма, с которыми столкнулся в России. По словам защитника с африканскими корнями, однажды он хотел уйти с поля после того, как услышал с трибун обезьяньи "уханья".

"После 70-й минуты я пошел вбрасывать аут и услышал уханья. Подошёл к арбитру и сказал, что уйду с поля, если это не прекратится", — заявил Баду.

Баду поддержали соперники

Футболист отметил, что был удивлён реакцией соперников. Игроки из другой команды подошли к нему и успокоили.

"Соперники подошли ко мне и стали успокаивать. Потом они подошли к трибунам и попросили прекратить уханья. Это впечатлило меня больше всего", — продолжил Баду.

Расизм не только в России

Вместе с тем футболист заявил, что сталкивался с расизмом не только в России. Он назвал расизм повсеместной и большой проблемой.

"Расизм — большая проблема, но он есть не только в России. Это встречается и в Германии, и в Италии, и в других странах. И пока мы не можем добиться изменений", — заявил Баду.

Малком Баду

Баду является уроженцем Берлина. Он прошёл школу "Вольфсбурга", а в 2019 году подписал контракт со "Спартаком". Игрок выступает за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В сезоне-2019/20 он провёл на поле восемь матчей.

Футболист имеет опыт выступлений в юношеских сборных Германии, где провёл 20 матчей.